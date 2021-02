Le canton de Vaud est décidé à donner de la voix pour que les activités reprennent plus vite qu’annoncé mercredi par le Conseil fédéral. Ce jeudi, le Conseil d’Etat a dévoilé sa vision du calendrier de sortie de confinement. Et autant dire qu’elle va plus loin que ce qui est actuellement envisagé à Berne. «La stratégie de déconfinement du Conseil fédéral doit être revue, tant dans son ampleur que dans son calendrier», évoque-t-il. Ainsi, le gouvernement cantonal verrait d’un bon œil une réouverture des restaurants, dès le 15 mars, pour un service de jour jusqu’à 18h, moyennant un plan de protection strict.