Coronavirus

«Vaudois, je n'ai pas le même droit qu'en Valais»

Des divergences dans l'application de la mesure fédérale relative aux commerces non essentiels font bondir les Vaudois.

Si le Conseil fédéral a annoncé des mesures restrictives à l'échelle de toute la Suisse, de nombreux points constitutifs des textes de loi sont cependant laissés à l'appréciation des Cantons. Et l'ordonnance relative aux commerces fait l'objet de diverses interprétations. «Ce qui est autorisé dans certains cantons ne l'est pas dans d'autres. C'est très compliqué» , a d'ailleurs constaté Tristan Cerf, porte-parole de Migros, à la suite d'une action retentissante menée par un horticulteur en colère dans un des magasins de l'enseigne, samedi dernier.

Divergences à la commande de marchandise

Mais des différences dans l'interprétation et, par conséquent, dans l'application de cette ordonnance, se manifestent à la prise de commandes entre les cantons de Vaud et du Valais, notamment.

«Aucune commande ne peut avoir lieu sur place et les clients ne doivent pas avoir accès au magasin», affirme le juriste vaudois. En Valais, en revanche, on note davantage de souplesse, si on en croit la réponse donnée par la cellule de renseignements liée au coronavirus: «Pour autant que les mesures d'hygiène et de distanciation sociale soient respectées, l'accueil des clients, sur rendez-vous et de manière individuelle, notamment pour la prise de commandes, est autorisé», assure ainsi Jean-Marc Bellagamba, directeur de l'organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS). Car «une entreprise peut déposer une marchandise pour la présenter à un client», selon le rapport explicatif du Conseil fédéral. L'accueil de la clientèle sur rendez-vous n'est en revanche pas proposé par le canton de Vaud.