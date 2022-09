ACCIDENT: Vaut-il la peine de faire une déclaration en cas de quasi-collision?

De nos jours, de plus en plus de quasi-accidents ou quasi-collisions ont lieu en raison du comportement répréhensible de certains usagers de la route. Respirer et être heureux qu’il ne soit rien arrivé? Ou, même s’il n’y a pas de témoins, porter plainte? Le service juridique de l’UPSA connaît la réponse.

Question d’une lectrice de 20 minutes

J’étais à l’extérieur de la ville avec ma moto à 80 km/h sur le chemin de la maison quand une voiture a voulu me dépasser. Cependant, le conducteur a dû interrompre sa manœuvre en raison de la circulation inverse et s’est rapproché dangereusement de moi en se rabattant. J’ai eu de la chance de pouvoir éviter une chute. J’ai pu mémoriser la plaque d’immatriculation et le véhicule et les noter à la maison. Est-il utile de porter plainte? L’automobiliste pourrait tout simplement affirmer que ce n’était pas lui.

Réponse du service juridique de l’UPSA*:

Malheureusement, les dépassements engendrent régulièrement ce genre de situation problématique. D’après vos indications, le conducteur aurait commis une infraction grave aux règles de la circulation en tentant de dépasser de manière irréfléchie et dangereuse (art. 35, al. 2 et 3 en liaison avec l’art. 90, al. 2 de la loi sur la circulation routière). Une condamnation serait passible d’une amende ou d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans. Il ne s’agit donc en aucun cas d’un délit mineur.

La loi fédérale sur la circulation routière a recours, dans la mesure du possible, à des preuves matérielles sous la forme d’enregistrements photographiques ou vidéo. Celles-ci ont l’avantage de prouver (le plus souvent) clairement l’infraction. En l’absence de telles preuves matérielles, la preuve dite personnelle (c’est-à-dire les dépositions des témoins, des accusés, etc.) prend plus d’importance. Lorsque les dépositions des témoins et de la personne poursuivie sont contradictoires, les tribunaux doivent évaluer librement la crédibilité de ces dépositions (cf. art. 10, al. 2 du code de procédure pénale).

La circulation routière a recours, dans la mesure du possible, à des preuves matérielles sous la forme d’enregistrements photographiques ou vidéo. Service juridique de l’UPSA

En ce qui concerne la crédibilité des témoignages à charge, celle-ci est particulièrement élevée selon la jurisprudence lorsqu’il n’existe aucun soupçon concret (ou motif) de faux témoignage intentionnel. Il est également tenu compte du fait que les témoins se rendraient coupables de fausses déclarations (cf. art. 307 du code pénal). En revanche, lorsqu’elles jugent les déclarations des conducteurs de véhicules mis en cause, les juridictions partent du principe qu’ils ont, en principe, un intérêt à fournir des informations à décharge.

D’une manière générale, il est estimé à quel point les déclarations sont détaillées, cohérentes ou non contradictoires et proches de la réalité. À cela s’ajoutent divers autres facteurs, tels que la réputation de la personne poursuivie, si cette dernière confirme les déclarations incriminantes et la probabilité de confusion ou d’erreur d’appréciation.

Lorsque la crédibilité des dépositions des témoins et de la personne poursuivie est équivalente et qu’il n’est pas possible de lever des doutes substantiels quant aux accusations retenues, le tribunal doit se fonder sur la version des faits la plus favorable pour la personne poursuivie («in dubio pro reo», art. 10, al. 3 CPP).

Dans votre cas, il n’est toutefois pas exclu que le conducteur incriminé soit accusé d’un délit de circulation. Il arrive souvent que le dénonciateur soit le seul témoin à charge et qu’une condamnation soit néanmoins prononcée, en particulier dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale.

Il faut toutefois noter que dans des cas comme le vôtre, il convient de signaler ou de dénoncer l’incident à la police si possible immédiatement après celui-ci. Si l’événement a eu lieu il y a un certain temps, cela peut influer sur l’appréciation de la preuve par le tribunal. L’expérience générale de la vie prouve qu’avec le temps les détails sont oubliés ou que des divergences apparaissent par rapport à la réalité. En outre, une dénonciation rapide à la police facilite la collecte des preuves.

Il convient de mémoriser la plaque d’immatriculation, le type et la couleur du véhicule, de s’arrêter dès que possible et de consigner mentalement ces caractéristiques ainsi que les circonstances exactes du cas, puis de contacter la police. Service juridique de l’UPSA

Notre recommandation pour de tels incidents est donc de mémoriser la plaque d’immatriculation, le type et la couleur du véhicule, de s’arrêter dès que possible et de consigner mentalement ces caractéristiques ainsi que les circonstances exactes du cas, puis de contacter la police. C’est tout ce que vous pouvez et devriez faire à ce moment. Les personnes privées devraient surtout s’abstenir de toute poursuite dangereuse, c’est le rôle des policiers.

