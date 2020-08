Hockey sur glace : Vegas, Dallas et les Islanders prennent le large

Les Vegas Golden Knights, les Dallas Stars et les New York Islanders ont tous pris un avantage important dans leurs séries des demi-finales de conférence, en NHL, qu’ils dominent désormais 3-1.

Du côté de Toronto, ce fut serré pour les New York Islanders, confrontés aux Philadelphia Flyers, mais un doublé de Brock Nelson et un but de Jean-Gabriel Pageau leur a permis de s’imposer 3-2. Sean Couturier et Ivan Provorov ont inscrit les deux buts de Philadelphie.