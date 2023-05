Hockey sur glace: Vegas fait la loi à domicile contre Dallas pour lancer la finale à l’Ouest

La veille, la finale de la Conférence Est de NHL avait commencé par un match épique entre les Carolina Hurricanes et les Florida Panthers, conclu par une victoire des derniers nommés après quatre prolongations. À l’Ouest, Vegas et Dallas n’ont pas offert un scénario d’un tel suspense mais leur première confrontation, dans la nuit de vendredi à samedi, s’est tout de même révélée haletante. Les Knights, meilleur bilan de la Conférence, ont fait respecter l’avantage du terrain en battant les Stars, tête de série No 4, à la T-Mobile Arena au terme de la prolongation (3-4).