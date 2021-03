Selina Büchel ne s’y retrouvait plus. D’un côté, il y avait son soutien de longue date, Micarna, l’un des plus grands producteurs de produits animaux du pays, par ailleurs très actif dans le sponsoring sportif. De l’autre, ses convictions grandissantes. Sa volonté de se détourner peu à peu de la viande, et plus globalement de la nourriture animale, jusqu’à devenir végétarienne il y a environ un mois pour des raisons éthiques et écologiques.