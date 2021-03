Il ne sera plus nécessaire de calculer les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, et la déduction de ces frais de l’impôt fédéral direct (IFD) sera exclue. En outre, l’employeur n’aura plus besoin de déclarer la part de service externe sur le certificat de salaire de l’employé. Ce dernier conservera toutefois la possibilité d’établir un décompte de l’utilisation privée effective à l’aide d’un carnet de route et de faire valoir la déduction des frais de déplacement.