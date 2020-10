Suite à la collision, l’auto s’est retrouvée encastrée et traînée sur cinquante mètres. Le conducteur et son passager, âgé de 22 et 21 ans, ont été légèrement blessés et pris en charge en ambulance. Une voie du tunnel de Carouge et une portion de la route de Saint-Julien ont dû être momentanément fermées au trafic pour permettre l’intervention de la police, des secours, ainsi que des pompiers, venus débarrasser le véhicule accidenté.