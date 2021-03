Plus de 50% de la charge autorisée

Escorté par la police jusqu’au Centre d’entretien des routes nationales et placé sur la balance fixe, le véhicule a affiché une surcharge nette de plus de 50% du poids autorisé. La voiture de livraison a donc été immobilisée sur place et le conducteur, âgé de 61 ans, a organisé un autre moyen de transport pour son chargement.