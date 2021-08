Genève - Véhicules électriques en feu: les pompiers s’attaquent au problème

Une problématique qui prend de l’ampleur

«Les batteries au lithium-ion présentent un risque d’incendie nettement plus élevé que les batteries classiques», indique le Centre d’information pour la prévention des incendies (CIPI). Or, elles sont aujourd’hui massivement utilisées par les fabricants de véhicules électriques, qui connaissent une croissance fulgurante. L’an dernier, en Suisse, les ventes de vélos électriques ont décollé de 28,5% par rapport à 2019. Aussi, la question du risque d’incendie «prend de plus en plus d’importance», confie le CIPI. Preuve en est le test réalisé en 2019 par le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche pour répondre à la question: que se passe-t-il si une voiture électrique prend feu dans un tunnel routier ou dans un parking souterrain ?