5000 camions bloqués à Douvres (GB) : Veille de Noël chaotique pour des milliers de routiers

Des milliers de routiers européens s’apprêtent à passer les fêtes dans des conditions sommaires, coincés autour du port de Douvres au Royaume-Uni, endroit qui sort lentement de l’isolement entraîné par l’apparition d’une nouvelle souche de coronavirus.

Conditions spartiates

De quoi mettre sur les dents les chauffeurs de poids lourds, impatients de revenir chez eux à temps pour Noël mais obligés d’attendre dans des conditions spartiates, sans toilettes disponibles et en se nourrissant avec les moyens du bord. Et sans savoir exactement quand ils pourront rentrer, car obligés de présenter un résultat négatif au Covid-19 pour pouvoir embarquer vers le continent.

Tensions entre les deux pays

«Nous avons émis un appel à des mesures proportionnées et non discriminantes et à la levée des restrictions touchant les camionneurs», a assuré Adina Valean, qui avait déclaré plus tôt sur Twitter: «Je déplore le fait que la France n’ait pas suivi nos recommandations». Un point de vue aussitôt rejeté par le secrétaire d’Etat français chargé des Affaires européennes, Clément Beaune.