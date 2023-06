Ville de Genève: Veille nocturne renforcée autour de la gare 

Comme à Vernier (ici), la Ville s’est dotée de correspondants de nuit qui effectuent des rondes entre 18h et 2h du matin les jeudis, vendredis et samedis soirs dans certains secteurs. TDG

Des tournées nocturnes pour calmer les esprits, lutter contre les incivilités et créer du lien entre les habitants. Le dispositif semble fonctionner. Lancé fin 2021 dans la zone Ouches-Concorde-Franchises-Servette- Charmilles-Saint-Jean, le système de correspondants de nuit a donné «des résultats extrêmement satisfaisants», a fait savoir la Ville de Genève, mardi, dans un communiqué. «Avec près de 200 heures effectives par mois, dont l’essentiel sur le terrain, les correspondants de nuit ont acquis une forte légitimité et ont immédiatement fait preuve d’une grande réactivité», se sont réjouis les autorités. Résultat: le dispositif va être étendu à un nouveau secteur, celui des Pâquis-Grottes-Saint-Gervais.

Besoin plus urgent près de la gare

Si le quartier de Plainpalais était également envisagé, la Municipalité a finalement opté pour les abords de la gare «compte tenu du nombre important d’incivilités et d’interventions policières, de la forte activité nocturne, du grand nombre d’établissements publics présents, de l’usage intense de l’espace public, et de la nécessité de préserver les écoles du secteur», fortement impactées par la vente et la consommation de crack, depuis l’an dernier.

Concrètement: un binôme effectue des rondes de 18h à 2h du matin les jeudis, vendredis et samedis soir, dans les rues, les parcs, les espaces publics et certains lieux privés. Ces équipes pluridisciplinaires aux

compétences multiples et aux profils variés viennent s’ajouter aux interventions des polices, des maisons de quartier, du service social et des travailleurs sociaux hors murs. Une démarche déjà adoptée dans d’autres communes genevoises (Vernier et Grand-Saconnex), ainsi qu’à Payerne et Lausanne, dans le canton de Vaud.

Des actions à Plainpalais

Grâce à un financement conjoint de la Ville et de l’Etat, la plaine de Plainpalais, également victime d’importantes nuisances nocturnes, n’est pas en reste. Des actions de prévention sont également menées par les correspondants de nuit, les travailleurs sociaux hors murs et du personnel des Associations Nuit Blanche et We Can Dance it, entre juin et septembre.