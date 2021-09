Fleuve : Veine économique sud-américaine, le Parana connaît son plus bas niveau depuis la Seconde Guerre mondiale

Les eaux du Parana sont très basses, sans que les spécialistes ne puissent accuser précisément le réchauffement climatique. Les poissons et l’économie souffrent.

Deuxième plus grand fleuve d’Amérique du Sud, après l’Amazone, le Parana (qui signifie «parent de la mer» en guarani ) connaît son pire étiage ( ndlr: baisse périodique des eaux) depuis plus d’un demi-siècle, entraînant des répercussions sur la reproduction des poissons, les transports maritimes et la production d’électricité. Ses eaux autrefois puissantes s’écoulent sur 4800 kilomètres, mais le Parana dépérit depuis 2019. Il a atteint, cette année, des niveaux alarmants jamais observés depuis la Seconde Guerre mondiale.

Son lit désespérément bas a affecté la marine marchande, la production d’électricité, la pêche, l’industrie touristique, l’approvisionnement en eau pour la consommation et l’irrigation, et a modifié les reliefs, peut-être de manière permanente.

Barrages, déforestation, réchauffement, manque de pluie?

Le Parana prend sa source au Brésil, a des affluents au Paraguay et se jette dans l’Atlantique en Argentine, où ses sédiments alimentent les plaines agricoles qu’il baigne avant son embouchure dans le Rio de la Plata (estuaire au bord duquel se trouvent Buenos Aires et Montevideo). «Le Parana est la zone humide la plus grande, la plus riche en biodiversité et la plus socioproductive d’Argentine», souligne Carlos Ramonell.