Suisse : Vélo et alcool ne font pas bon ménage

De plus en plus d’accidents de vélo sont provoqués par une consommation d’alcool, selon la Suva. Celle-ci met en garde: les fautifs ne seront pas entièrement couverts par leur assurance.

Dans les cas graves, cette mise en danger de soi et d’autrui peut donner lieu à une amende et à un retrait du permis de conduire, mais également être considérée comme une négligence grave sur le plan des assurances et entraîner une réduction des prestations.