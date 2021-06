Conseil des États - Vélos dans les trains: «la situation est très complexe»

La place du vélo dans les trains s’est invitée au Conseil des États mardi. En effet, la sénatrice Marianne Maret (PDC/VS) avait déploré dans une interpellation l’obligation faite aux cyclistes depuis l’automne dernier de réserver des places pour voyager avec un vélo sur les grandes lignes CFF durant le week-end. Selon elle, ce nouveau règlement réduit les droits des passagers . «Au lieu de créer plus d’espace pour les vélos et les bagages, les CFF restreignent l’accès aux transports publics à vélo et le rendent aussi plus cher», affirmait la présidente de l’Alliance suisse pour le vélo Cycla dans son texte.

Mardi, la Valaisanne a rappelé que la population se déplace plus que jamais à bicyclette et qu’elle souhaite prendre son vélo dans le train, en particulier le week-end ou durant les vacances. «Mais le matériel roulant n’a pas été adapté malgré l’augmentation de la demande au fil des ans. Cela engendre une situation où les capacités ne répondent plus aux besoins», a-t-elle déclaré. «Aujourd’hui, il n’y a plus assez de place, non seulement pour les vélos, mais aussi pour les poussettes, les bagages et les équipements sportifs. Cela donne l’impression que les CFF ont un peu dormi pendant que les changements s’opéraient».