Suisse: Vélos en ville: des progrès en Romandie, la Suisse alémanique stagne

Plus de 16’000 participants

Pro Velo a appelé en automne dernier les cyclistes de Suisse à donner leur avis sur 30 affirmations portant sur le climat général, la sécurité routière, le confort, le réseau cyclable, les places de stationnement et l’importance accordée au vélo dans leur commune. Entre septembre et novembre 2021, environ 16’500 cyclistes ont rempli le questionnaire en ligne. Au total, 46 villes ont atteint le nombre minimum de participations requis pour figurer dans le classement, soit douze de plus qu’il y a quatre ans. Les participants devaient attribuer une note de 1 à 6 à chacune des affirmations. La moyenne nationale s’établit à 3,7, ce qui correspond à un dixième de plus qu’il y a quatre ans. Provelo estime que «la situation s’est légèrement améliorée mais reste insatisfaisante».