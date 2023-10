Vélos et e-bikes : «La route doit être réservée aux voitures et aux motos!»

Lorsqu’il y a une piste cyclable, les vélos n’ont pas le droit de rouler sur la route qui la côtoie. La loi pourrait changer. Tamedia/Urs Jaudas

Restez loin de nous, les vélos électriques! Plusieurs voix se sont opposées à une proposition du Conseil fédéral qui était en consultation jusqu’à mercredi. Celle-ci prévoit de laisser les conducteurs de vélos électriques rapides (qui peuvent atteindre 45 km/h) choisir s’ils veulent rouler sur une piste cyclable ou sur la route quand les deux existent côte à côte. Aujourd’hui, la piste cyclable leur est obligatoire. «Ils devraient rouler sur ces pistes et la route rester réservée aux voitures et aux motos, s’oppose l’UDC. Cette séparation nette doit être maintenue pour la sécurité et la fluidité du trafic».

L’Automobile Club Suisse veut aussi conserver la séparation pour réduire le risque d’accident. Il y aurait aussi un effet pervers et un piège pour les cyclistes eux-mêmes: «cette proposition remettrait en question la création de certaines voies cyclables, déjà actuellement sous utilisées», estime le secrétaire général Fabien Produit.

Une question de liberté

Ailleurs, les avis sont souvent favorables. Une nuance est rappelée: les pistes cyclables sont à distinguer des bandes cyclables, qui sont indiquées par des lignes discontinues sur la route et qui n’entrent pas en ligne de compte dans cette loi. Le Canton de Vaud rappelle que les pistes cyclables sont parfois partagées avec des piétons (voir photo ci-dessus) et qu’obliger les vélos à y rouler est aussi un souci sécuritaire pour les personnes à pied. «Nous recommandons d’étendre la possibilité d’emprunter ou non la piste cyclable à toutes les catégories de vélos», dit le Canton, et non seulement pour les e-bikes rapides comme le prévoit la proposition.

Du côté de Pro Vélo, de l’Association Transports et Environnement (ATE) et de Swiss Cycling, on met en avant l’argument de la flexibilité. «Chacun doit être en mesure de décider, en fonction de la situation, quelle option est la plus sûre. Les e-bikes rapides ont des vitesses qui ne sont pas toujours compatibles avec les voies cyclables», dit l’ATE. Par contre, ils peuvent très bien rouler aussi vite que des voitures dans un trafic dense en ville. Le Conseil fédéral doit désormais prendre en compte les remarques et établir sa position finale.