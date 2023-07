Genève: Vélos et trottinettes dans le viseur de la Ville 

Petit rappel à l’ordre des conducteurs et conductrices de vélos et trottinettes. Jeudi dernier, la police municipale de la Ville a mené une opération de prévention et de répression au Jardin anglais. 14 agents étaient déployés dans cette zone très fréquentée, où se mêlent touristes en promenade et usagers de deux-roues. Les trottinettes, en particulier, étaient dans le viseur des forces de l’ordre, relate la «Tribune de Genève». Postés au niveau de l’horloge fleurie, des policiers ont procédé au contrôle de pratiquement tous les engins. Objectif: s’assurer que leur vitesse maximale ne dépasse pas les 20 km/h, comme la loi suisse l’exige. En une heure et demie, trois trottinettes en infraction ont été séquestrées, la plus rapide allant jusqu’à 70 km/h.