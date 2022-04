Genève: Vélos et trotts électriques font bondir le nombre d’accidents

Une «très forte augmentation». C’est le constat du chef de la police routière genevoise, le major Patrick Pulh. En 2021, les accidents de vélos et de trottinettes électriques se sont multipliés au bout du lac: 143 ont impliqué un e-bike, deux fois plus que lors de l’exercice précédent. Ils ont fait 133 blessés, dont 48 graves. Dans la moitié des cas, le cycliste était responsable.



La hausse est encore plus forte pour les e-trottinettes: 51 accidents contre 21, un an plus tôt. Dans la majorité des cas, leur conducteur était responsable. En conséquence, la police routière va notamment poursuivre cette année ses efforts dans le domaine. Signe de l’inconscience de certains, les forces de l’ordre ont saisi en octobre une e-trott modifiée par son propriétaire. Elle pouvait atteindre 132 km/h. Et encore, «elle a deux moteurs, dont l’un n’était pas fonctionnel», a relaté l’officier. Il a rappelé que ce type d’engin peut rouler sur la route à une vitesse maximale de 20 km/h.