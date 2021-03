Viticulture : Vendange 2020 modeste, mais excellente

Les vignerons suisses ont réalisé l’an dernier une vendange d’environ 83 millions de litres. C’est l’une des pires récoltes de la décennie en terme de volumes, notamment en raison du froid printanier et d’un été pauvre en précipitations. En revanche, la qualité est exceptionnelle.

Après un hiver doux, l’année viticole 2020 a commencé par un printemps très favorable à la vigne. La croissance a été vigoureuse et, en de nombreux endroits, la floraison a commencé déjà entre fin mai et début juin. C’est ensuite en pleine floraison que le froid et l’humidité ont causé des dégâts, provoquant suivant les endroits et le cépage la chute d’un nombre inaccoutumé de fleurs et de baies en formation. Il en a résulté, en Suisse orientale surtout (canton des Grisons), de fortes baisses de rendement, relève l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG)