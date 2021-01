Valais : Vendanges en baisse mais de qualité remarquable selon le Canton

Malgré la baisse des quotas de production et les conditions climatiques, les vendanges en Valais ont donné des vins gourmands, fins et avec de très belles concentrations en 2020, a annoncé l’Office de la viticulture mardi.

La récolte est, hormis le millésime de 2017 (gel), la plus faible des dix dernières années.

Les vendanges ont ouvert officiellement le 11 septembre et se sont déroulées dans des conditions météorologiques favorables, avec une qualité de raisin nécessitant très peu de tri. Avec 38,2 millions de kilos de quantités encavées, les vendanges enregistrent un résultat de 17,1% de moins par rapport à la moyenne décennale. La récolte est, hormis le millésime de 2017 (gel), la plus faible des dix dernières années.

Les conditions climatiques sèches au début des vendanges, ainsi que la baisse des quotas de production décidée par l’interprofession de la vigne et du vin peuvent expliquer ce résultat.

Le climat chaud et sec de la première partie des vendanges a contrasté avec la fraîcheur et l’humidité qui se sont installées dès la fin septembre. Les vins possèdent donc des équilibres différents, mais les premières dégustations révèlent des vins gourmands, fins et avec de très belles concentrations.