La course, qui en est à son dernier quart, est loin d’être jouée. Le vainqueur de cette neuvième édition n’est pas attendu avant la fin du mois de janvier aux Sables d’Olonne (Vendée). «Je ne sais pas qui a fait la météo sur ce Vendée Globe, mais il faut changer de météorologue, je vous le dis! On dirait qu’on fait tout pour que l’on n’arrive pas vite aux Sables d’Olonne!», a réagi Bestaven lors d’une vacation avec la direction de course.

Roura de nouveau quinzième

16e au pointage de jeudi soir, Alan Roura («La Fabrique») a gagné une place durant la nuit et récupéré la quinzième place qui a longtemps été la sienne. Le skipper genevois et Arnaud Boissières («La Mie Câline – Artisans Artipôle») ont doublé durant la nuit la navigatrice britannique Pip Hare («Medallia»), victime d’une grave avarie de safran et qui n’est désormais plus que 17e. Roura possède 84 kilomètres d’avance sur Boisssières et 130 sur Hare.