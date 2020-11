«Yes We Cam!»: Jean Le Cam est en train de le prouver. AFP

Le contraste était saisissant ce matin au sein de la flotte du Vendée Globe, qui s’est étirée au point que tout le monde ne navigue plus dans le même système météo. Pendant que les derniers sont encalminés, la locomotive «Hugo Boss» emmenait le train des solitaires au sortir d’une nuit très musclée.

Mais l’incroyable est arrivé: doyen de la course (61 ans), Jean Le Cam et son «Yes We Cam!» ont dépassé Alex Thomson et «Hugo Boss» ce samedi matin! Le skipper français, qui accusait 3 milles de retard au pointage de 5h, en comptait 4 d’avance à 9h!

Joint à la vacation de 5 heures du matin ce samedi, Alex Thomson, décrivait sa nuit de flirt dangereux avec le centre de la dépression, où des rafales à 60 nœuds on fait lever des creux de plus de 6 mètres. «Ce n’est pas un endroit où il faut être, et même si on essaye toujours d’être performant, c’est surtout de la survie dans ces conditions», a-t-il confié entre deux sonneries d’alarme. Avant d’évoquer la performance de Le Cam: «Est-ce que Jean (Le Cam) est en train de me rattraper?», disait-il alors qu’il était encore en tête. «Mon Dieu, Jean est incroyable, incroyable! Être là où il est, à 61 ans et avec ce bateau, c’est remarquable, tout simplement brillant!»

Le Cam a en effet été le plus rapide ces dernières 24 heures: 394 milles parcourues, soit près de 17 nœuds de moyenne. Derrière Le Cam, un autre marin fait sensation et c’est un bizuth du Vendée Globe, lui aussi à la barre d’un IMOCA classique de 2007: Benjamin Dutreux. Le skipper l’«OMIA-Water Family» a tracé au plus court à travers la dépression. Le voici sur le podium en ce 6e jour de course.

Ce matin, ils sont une petite dizaine à pouvoir souffler un peu: Thêta s’éloigne dans leur sillage, ils ont passé le plus dur. Le vent s’est assagi, la mer légèrement aplanie. Tout le monde va pouvoir renvoyer de la toile et accélérer: les alizés sont pour bientôt !

Le reste de la flotte (désormais étalée sur 200 milles) navigue encore sous l’influence de cette dépression tropicale, mais celle-ci se comble lentement tout en se décalant vers l’Est. La navigation sera certes «sportive», mais beaucoup moins engagée que pour les hommes de tête.