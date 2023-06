Vendre de la cocaïne légalement? La Ville de Berne y réfléchit

Un modèle inédit

Il faut étudier de nouvelles approches, abondent une bonne partie des spécialistes, qui s’accordent sur un échec de la politique de prohibition. La consommation de cocaïne, bien qu’interdite, est en effet très répandue en Suisse, où 4,2% de la population de toutes classes disait y avoir déjà goûté en 2017. «Le marché est immense, confirme Frank Zobel, co-responsable de la recherche pour Addiction Suisse. En Europe, l’an dernier, 220 tonnes ont été saisies, et ce n’est qu’une petite part des volumes en circulation. De plus, les prix sont historiquement bas, et le taux de pureté très élevé.» A Berne, l’analyse des eaux usées montre un doublement des résidus de cocaïne en dix ans.