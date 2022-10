Kanye West: Vendre ou garder ses baskets Yeezy? Le dilemme moral des collectionneurs

Comme elle n’est plus fabriquée depuis quelques années, certains collectionneurs espèrent que sa valeur finira par remonter. Sergio Muster, cofondateur de Sneakerness, réseau international de passionnés, assure qu’il ne faut pas se bercer d’illusion: «Avec ses déclarations, Kanye West a irrémédiablement abîmé l’image de la marque. L’effet inverse s’est produit pour la Jordan 1 Retro High Off-White Chicago, dessinée par Virgil Abloh, dont le prix a crû de 4460% après la mort du créateur, en 2021.» Autre aspect qui corrobore sa thèse, la production n’est plus aussi exclusive qu’à l’époque du lancement de la marque, en 2015.

Selon Rick Nariani, patron de Wantd, boutique en ligne spécialisée, il y a davantage de ventes de Yeezy sur le marché secondaire, depuis mardi. «Cette semaine, neuf des 25 modèles les plus vendus sont de cette marque. La semaine dernière, il n’y en avait que six», détaille-t-il au magazine économique. Plusieurs médias américains indiquent que, sur le Net, les recherches concernant la vente des Yeezy ont fait un bond de 580%, depuis mercredi.

Noire et juive, elle brade ses collectors

En dehors de la dimension financière, certains fans déçus sont en proie à un dilemme: garder ou vendre? Pour eux, la possession de ces chaussures signifie l’adhésion aux positions antisémites de Kanye West. Dans son édition de jeudi, le «New York Times» relaye leur désarroi. Ainsi, Brea Cowans, 28 ans, qui est noire et juive, brade tout à 75 dollars la paire. Sur les quinze qu’elle avait, il ne lui en reste plus que deux. Après de nombreuses frasques (Sa déclaration, en 2018: «L’esclavage est un choix»), le T-shirt orné du slogan suprémaciste blanc «White Lives Matter» porté par Kanye West est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Même si, durant des années, elle a admiré la musique et les créations de mode de l’artiste, la rupture est aujourd’hui un devoir moral.