Journaliste biélorusse arrêté : Vendredi, Alexandre Loukachenko chez son allié Poutine

Après l’interception d’un avion et l’arrestation du journaliste d’opposition Roman Protassevitch à bord, le président biélorusse rencontrera Vladimir Poutine vendredi.

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko, sous pression des Occidentaux depuis l’interception d’un avion et l’arrestation d’un journaliste à bord, doit s’entretenir vendredi en Russie avec son allié Vladimir Poutine, au lendemain de l’ouverture d’une enquête par l’agence onusienne de l’aviation civile . Alexandre Loukachenko doit être accueilli par Vladimir Poutine dans sa résidence d’été de Sotchi, sur les bords de la mer Noire, dans le sud de la Russie, officiellement pour parler de l’«intégration» entre les deux ex-républiques soviétiques, un projet que Moscou caresse de longue date, et de leurs «projets communs, notamment économiques», selon le site du Kremlin.

Mais le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a d’ores et déjà donné le ton jeudi en insistant sur le fait que l’Occident devait «cesser de diaboliser ceux qu’il n’aime pas». Et le Kremlin s’en tient à sa position exprimée mercredi par son porte-parole, Dmitri Peskov: il n’y a aucune raison de douter des explications de la Biélorussie, qui soutient avoir dérouté l’avion de RyanAir dimanche uniquement à cause d’une alerte à la bombe, sans savoir que le journaliste d’opposition, Roman Protassevitch, était à bord.

Impact sur le gaz russe

Condamnation du G7

À Londres, les ministres des Affaires étrangères du G7 ont condamné «avec la plus grande fermeté» l’arrestation du journaliste et de sa compagne et ont exigé leur «libération immédiate et inconditionnelle». La mobilisation en faveur de la libération du jeune journaliste ne faiblit pas: l’organisation Reporters sans frontières (RSF) a organisé jeudi une manifestation à la frontière entre la Lituanie et la Biélorussie, en brandissant des portraits de 21 journalistes emprisonnés dans l’ancienne république soviétique située entre la Russie et l’Union européenne.