Royaume-Uni : «Vendredi, le chaos et la confusion ont atteint des extrêmes inédits»

Au lendemain de la volte-face fiscale de Liz Truss et du limogeage de Kwasi Kwarteng, les médias anglais ne sont pas tendres avec la Première ministre britannique.

Le nouveau ministre britannique des Finances Jeremy Hunt a pointé samedi les «erreurs» du gouvernement et prévenu qu’il prendrait des «décisions très difficiles» face à la crise traversée par le pays, un changement de cap qui pourrait ne pas suffire à sauver la Première ministre Liz Truss .

«Truss s’accroche au pouvoir»

«Truss se bat pour sa survie», titrait samedi The Times. «Truss s’accroche au pouvoir» affichait en Une le Daily Telegraph, le journal conservateur affirmant que des parlementaires Tories cherchent toujours un moyen de l’écarter de la tête de l’exécutif. Pour le Daily Mail, la journée de vendredi a vu «le chaos, la confusion et les volte-face atteindre des extrêmes inédits».

S’exprimant publiquement pour la première fois depuis sa nomination vendredi, le nouveau ministre des Finances Jeremy Hunt a affirmé samedi sans détour que «des erreurs ont été faites» par la Première ministre Liz Truss et son prédécesseur au ministère des Finances Kwasi Kwarteng, limogé la veille en pleine crise économique , qui a tourné à la crise politique au sein du parti conservateur. «La Première ministre l’a reconnu et c’est pour cela que je suis là», a-t-il ajouté sur la chaîne de télévision Sky news.

Hausse d’impôts

Ce proche de Rishi Sunak, l’ancien ministre des Finances de Boris Johnson et adversaire de Liz Truss dans la campagne pour Downing Street, a pour mission de reprendre en main le mini-budget annoncé le 23 septembre et très mal accueilli par les marchés, une bonne partie du parti conservateur et la population britannique. «Cela va nécessiter des décisions très difficiles», a prévenu Jeremy Hunt, qui s’apprête ainsi à abandonner de nombreuses promesses de campagne de la Première ministre.