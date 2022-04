Genève - Vendredi soir, 6000 personnes ont été privées de courant

«J’ai été réveillée par des cris. Je me suis dit: «Mon dieu qu’est-ce qui se passe encore.»», raconte une habitante du Lignon. La sexagénaire, qui habite l’une des tours où plusieurs incendies se sont récemment déclenchées a d’abord cru à un feu, vendredi soir. Mais à sa grande surprise, «tout le quartier était plongé dans le noir jusqu’à Aïre et aux Libéllules.»

Bug de transformateur

«Peu avant minuit, un problème technique est survenu provoquant une interruption du courant pour 6000 personnes», confirme Véronique Tanerg, porte-parole des Services industriels de Genève (SIG). En cause: le déclenchement d’un transformateur servant à modifier l’électricité haute tension en moyenne tension. «L’appareil a cru détecter un risque et s'est arrêté de fonctionner», détaille la chargée de communication.

Ainsi, toute la commune de Vernier et une partie de la Ville de Genève (jusqu’aux Vernets) ont été privés d’électricité, y compris dans l’espace public.

Monter 22 étages à pied

Coincé dans un ascenseur

«Les pompiers ont dû intervenir à quatre reprises pour des personnes coincées dans un ascenseur», indique Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours (SIS). Entre 23h53 et minuit treize, les sapeurs se sont rendus deux fois à l’avenue du Lignon, une fois à l’avenue des Libéllules, ainsi qu’à la rue de la Coupe Gordon-Bennett. «Dans ce genre de situation, il faut appeler les secours, garder son calme et ne rien tenter par soi-même», souligne le communicant. Ce soir-là, en l’espace d’une demi-heure, la centrale d’urgence a reçu une quarantaine d’appels.