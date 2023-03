ménage: Venez à bout de la saleté grâce à quelques astuces

Du citron, du vinaigre et de l’huile de coude: voici ce qu’il vous faut pour venir à bout des robinets, matelas et micro-ondes encrassés.

Laver un matelas ou une plaque de cuisson peut paraître insurmontable. Heureusement, il existe des solutions pour venir à bout de ces tâches sans y passer des heures. Voici quelques astuces pour simples et efficaces pour tout laver, sans prise de tête.

Du savon de Marseille pour le matelas

Des taches sur un matelas? Pas de panique, c’est possible de le nettoyer soi-même. Bruno Gin, influenceur ménage, a une solution simple à portée de main. Il utilise du savon de Marseille qu’il frotte gentiment, puis il rince avec un gant de toilette avant de laisser sécher.

Les oreillers dans la baignoire

À 73 ans, Babs est une blogueuse britannique très suivie pour ses «astuces de grands-mères» et ses recettes de cuisine. Elle explique notamment comment laver ses oreillers en les plongeant dans une baignoire d’eau chaude, de bicarbonate de soude, de tétraborate de sodium (que l’on trouve dans le commerce) et de lessive pendant 24 heures.

Du citron pour le micro-ondes

Avec près de 2 millions de followers, le compte @nowitsclean propose des tutos ménage qui deviennent rapidement viraux. Pour venir à bout d’un micro-ondes sale, c’est d’un citron dont vous aurez besoin. Coupé en deux et plongé dans de l’eau, faites-le chauffer dans l’appareil pendant 5 minutes, puis utilisez l’agrume pour frotter les taches.

La pierre d’argent pour l’inox

Pour nettoyer, polir et protéger l’inox, le chrome, l’aluminium, l’argenterie, le cuivre, il existe une solution: la pierre d’argent. Efficace, multi-usage et naturel, c’est un produit à base d’argile. Il suffit d’imbiber un chiffon ou une éponge avec et de frotter pour nettoyer la cuisine et la salle de bains.

Du vinaigre pour le robinet

Pour laver son robinet de cuisine encrassé, il faut: un sac de congélation, du vinaigre blanc et un élastique. Il suffit de remplir le sac avec le vinaigre et de faire tremper l’embout pendant une trentaine de minutes. Le calcaire et la saleté vont alors se décoller et il restera plus qu’à frotter pour tout enlever.

Une tablette de lave-vaisselle pour désincruster la saleté