Inondations en Belgique - Un jeune sinistré raconte son calvaire

Inondations en Belgique : «Venez, par pitié, les secours, chercher les vies restantes»

Coincé avec sa famille dans sa maison de Liège depuis mercredi, un jeune homme de 22 ans a raconté son calvaire sur Twitter.

«Je suis une personne qui garde son calme assez bien je pense. Mes parents ont craqué il y a un moment ainsi que mon petit frère et ma petite sœur.» C’est sur Twitter que Loïc Collette, un jeune habitant coincé chez lui à Liège, a trouvé un brin de réconfort en attendant l’arrivée des secours. D’heure en heure, le jeune homme de 22 ans raconte le calvaire qu’il vit avec quatre autres membres de sa famille et leurs quatre chiens. En raison de la crue inquiétante de la Meuse, les autorités ont demandé aux Liégeois qui le peuvent de se rendre sur les hauteurs de la ville. Loïc et sa famille, eux, attendent depuis mercredi qu’on leur vienne en aide.