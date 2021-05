Amérique latine : Venezuela: 8 soldats prisonniers à la frontière colombienne

Un groupe dissident des Farc dit avoir «capturé comme prisonniers de guerre» huit soldats vénézuéliens.

«Nous confirmons que nous avons pris connaissance de ce communiqué mais nous ne ferons aucune déclaration, notre travail humanitaire étant régi par des principes de neutralité et de confidentialité», a affirmé un membre de la Croix-Rouge à l’AFP.

Sollicitées par l’AFP, les autorités vénézuéliennes n’ont pas réagi. «Qui au sein du régime et du commandement va répondre pour ces 8 militaires déclarés prisonniers de guerre par les groupes que soutient et protège (le président Nicolas) Maduro», a écrit sur twitter le leader de l’opposition Juan Guaido, qui accuse régulièrement le pouvoir d’avoir soutenu ou de soutenir ces groupes.

Combats

Depuis fin mars, les combats dans cette région de grande insécurité et à la frontière poreuse ont fait 16 morts du côté de l’armée selon le bilan officiel du ministère de la Défense vénézuélien qui a fait état de «pertes» infligées à l’ennemi et de plus d’une trentaine de prisonniers. Des milliers de civils ont fui le secteur.