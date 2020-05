Amérique latine

Venezuela: arrivée d’un deuxième pétrolier iranien

Deux navires iraniens sont d’ores et déjà sur le vol vénézuélien pour ravitailler le pays en pétrole. Un troisième navire est entré mardi dans les eaux vénézuéliennes.

Deux autres navires attendus

Le complexe de Paraguaná, le plus grand du Venezuela et l’un des plus grands du monde, peut traiter 950’000 barils de carburant par jour, mais sa production a chuté parallèlement à l’approvisionnement du pays en brut.