Amérique latine : Venezuela et Colombie renouent leurs relations diplomatiques

Le Venezuela et la Colombie avaient annoncé le 11 août leur intention d’échanger des ambassadeurs. Outre l’échange d’ambassadeurs, le processus de normalisation prévoit la réouverture complète de la frontière de plus de 2000 km qui sépare les deux pays, totalement fermée aux véhicules depuis 2015 et rouverte seulement aux piétons depuis fin 2021. Caracas et Bogotá comptent également rétablir leurs relations militaires.