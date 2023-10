Venezuela: La Cour suprême suspend la primaire de l’opposition

«Tous les effets des différentes phases du processus électoral mené par la Commission nationale des primaires (CNP) sont suspendus», indique l’arrêt publié sur le site internet de la plus haute juridiction du pays.

Parallèlement, le procureur Tarek William Saab a ouvert une enquête et convoqué, lundi, Jesús María Casal, président de la CNP, et d’autres membres de son équipe.

«Citoyenne disqualifiée pour quinze ans»

La primaire s’est tenue cinq jours après la signature, à la Barbade, d’un accord entre gouvernement et opposition, prévoyant notamment que les autorités ne perturberaient pas la primaire et d’organiser la présidentielle au second semestre 2024, en présence d’observateurs internationaux.