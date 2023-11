Venezuela: La police a repris une quatrième prison aux gangs

Dans la prison de Carabobo, la plus peuplée du pays, avec plus de 2000 détenus, connue sous le nom de Tocuyito, la police a trouvé de nombreuses armes il y a moins d’un mois.

Les forces de l’ordre vénézuéliennes ont repris, en un peu plus d’un mois, une quatrième prison qui était sous la coupe d’un gang, a annoncé le ministre de l’Intérieur et de la Justice, Remigio Ceballos. La prison de la Pica, située dans l’État de Monagas, «a été reprise» vendredi dans la matinée, a déclaré le ministre à la chaîne publique VTV, qui a diffusé des images de véhicules blindés pénétrant dans le pénitencier et de détenus sortant en rangs, torse nu, les mains derrière la nuque.

Un chef chanteur de reggaeton

La Pica est la quatrième prison reprise par les autorités depuis le 20 septembre et celle de Tocorón, d’où opérait le Tren de Aragua, une des plus grandes organisations criminelles d’Amérique latine. Des armes avaient été saisies et les autorités avaient dévoilé à la presse une piscine, des bars et diverses constructions à l’intérieur de la prison.