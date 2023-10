Venezuela: La police reprend le contrôle d’une prison gérée par des gangs

À Tocuyito, la police a retrouvé «une quantité impressionnante d’armes et de munitions».

Des armes et même un studio d’enregistrement. Les autorités vénézuéliennes ont repris mercredi le contrôle de la prison la plus peuplée du pays sous la coupe de gangs, la seconde en l’espace d’un mois.

L’amiral Remigio Ceballos, ministre de l’Intérieur et de la Justice, a annoncé à la télévision publique la «prise de contrôle» de la prison de Tocuyito, dans l’État de Carabobo (centre-nord). Les médias officiels ont diffusé des images de détenus assis, menottés, dans la cour centrale de la prison qui compte quelque 2000 détenus.

Cet envoi de policiers et militaires fait suite à l’évacuation, le 20 septembre par 11’000 membres des forces de sécurité, de la prison de Tocoron (centre-nord), qui comptait quelque 1600 détenus sous la coupe du redoutable gang du Tren de Aragua, qui en avait fait son quartier général. Tocoron abritait un arsenal de munitions et armes de guerre, ainsi qu’une piscine, une discothèque, des restaurants et même un zoo.