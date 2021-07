Amérique latine : Venezuela: les affrontements entre police et gangs font 26 morts

Pendant deux jours, la police vénézuélienne et des gangs se sont affrontés dans l’ouest de Caracas.

Quelque 22 «délinquants» et quatre membres des forces de sécurité ont été tués lors des affrontements qui ont duré deux jours entre police et gangs dans l’ouest de Caracas, a annoncé samedi la ministre de l’Intérieur vénézuélienne, Carmen Melendez.

«C’était comme dans une guerre»

«C’était comme dans une guerre. On s’est protégé et on a attendu que ça passe», a déclaré sur place à l’AFP Jesus Rey, un mécanicien de 40 ans qui habite le quartier.