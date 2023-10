Venezuela: Les Etats-Unis vont alléger certaines sanctions après l’accord électoral

«Conformément à la politique américaine des sanctions, en réponse à ces développements démocratiques, le département du Trésor a autorisé les transactions relatives au secteur du gaz et du pétrole vénézuélien ainsi que celui de l’or», a annoncé dans un communiqué le sous-secrétaire américain au Trésor, en charge du renseignement financier et du terrorisme, Brian Nelson.

Concrètement, le gouvernement américain réautorise l’achat de gaz et pétrole vénézuélien pour une durée de six mois, qui pourra être renouvelée si «le Venezuela respecte les engagements pris dans le cadre de l’accord électoral» ainsi que concernant des personnes détenues. Pour le secteur aurifère, aucune durée n’est précisée, le département du Trésor justifiant sa décision par une volonté de «réduire les échanges d’or sur le marché noir».

Le gel des avoirs vénézuéliens reste en place

L’allègement des sanctions sur le pétrole vénézuélien était très attendu des marchés, qui avaient anticipé ces derniers jours cette évolution favorable, entraînant une baisse du prix du baril malgré la guerre entre Israël et le Hamas et les risques d’escalade au Proche-Orient.

Le gel des avoirs vénézuéliens et d’autres sanctions restent toutefois en place. Cette décision intervient après l’accord mardi entre le gouvernement et l’opposition du Venezuela, lors de négociations à la Barbade, pour que se tienne une présidentielle au second semestre 2024, ce dont s’était déjà félicité Washington dans un communiqué. L’opposition n’a pas reconnu la réélection du président Nicolas Maduro en 2018 lors d’un scrutin largement considéré comme frauduleux et non reconnu par de nombreux pays.