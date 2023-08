Venezuela: Une majorité de membres pro-pouvoir dans la commission électorale

En 2018, l’opposition avait boycotté le scrutin et une partie de la communauté internationale n’avait pas reconnu la réélection de Nicolás Maduro.

Une majorité de membres pro-pouvoir compose le nouveau comité directeur de la Commission électorale (CNE), nommé jeudi par le parlement vénézuélien et qui sera chargé d’organiser la présidentielle de 2024 à laquelle sera candidat le président Nicolás Maduro.

Trois des cinq membres du comité sont considérés comme favorables au pouvoir par la presse et les observateurs. Parmi eux figure Elvis Amoroso, Contrôleur général du Venezuela, organe qui surveille les comptes publics, et qui a notamment déclaré inéligibles les principaux leaders de l’opposition Maria Corina Machado ou Henrique Capriles, considérés comme les deux favoris de la primaire de l’opposition.

«Jurez-vous de réaliser impeccablement (…) les prochaines élections d’importance singulière qui se tiendront en 2024 et 2025? Si vous le faites, que Dieu et le pays, ses filles et ses fils, vous récompensent. Si ce n’est pas le cas, qu’ils vous le reprochent. Vous êtes investis en tant que recteurs» du comité directeur du CNE, a déclaré le président du Parlement, Jorge Rodriguez.