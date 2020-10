Coronavirus : Venise et Berlin désormais dans les zones à risque

L’OFSP vient de mettre à jour sa liste des pays et zones à risque en termes de Covid. Y figurent désormais trois régions italiennes, ainsi que Berlin, Hambourg, le Canada ou la Russie.

L’OFSP a ajouté le Canada, la Russie, le Land de Berlin et trois régions italiennes sur la liste des pays et zones présentant un risque élevé d’infection au coronavirus. Quiconque rentre en Suisse après y avoir séjourné doit se mettre en quarantaine à son retour.

La liste actualisée vendredi par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) comprend au total 61 pays et 28 régions. La Géorgie, l’Iran, la Jordanie, la Tunisie et la Slovaquie figurent parmi les autres pays ajoutés. Au niveau des régions, les Länder de Berlin et d’Hambourg en Allemagne, la Campanie, la Sardaigne et la Vénétie en Italie, ainsi que les Länder autrichiens du Burgenland et de Salzbourg rejoignent aussi la liste.