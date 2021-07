Italie : Venise échappe de justesse à la liste du Patrimoine mondial en péril de l’Unesco

L’organe onusien a renoncé jeudi à classer la Sérénissime comme un trésor culturel en danger car la ville a interdit les paquebots dans le centre historique.

«Mastodontes des mers» bannis dès le 1er août

À partir du 1er août en effet, seront interdits d’entrer dans le bassin de Saint-Marc, le canal de Saint-Marc et le canal de la Giudecca les bateaux de plus de 25’000 tonnes de jauge brute, de plus de 180 mètres de long, de 35 mètres de tirant d’air, ou dont les émissions contiennent plus de 0,1% de soufre.