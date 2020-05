«Venise sans les gondoles est sombre. Elle n'a plus de sens»

Le constructeur et artisan Roberto Dei Rossi et son équipe disent produire quatre à cinq gondoles par an, chacune étant fabriquée entièrement à la main pendant près de 400 heures de travail. Constituées de 280 morceaux de bois de huit essences différentes (chêne, mélèze, noyer, cerisier, tilleul, cèdre, acajou, et sapin) et de deux pièces métalliques situées à la proue et à la poupe, les embarcations mesurent 10,80 mètres de long et 1,38 mètre de large pour un poids de 600 kg.