Venise Vernayaz: Les CFF font une halte à la demande

1 / 2 Il était près de 23h quand l’eurocity 44 s’est arrêté à Vernayaz. DR Le couple, sur une gondole, à Venise. DR

Jeudi, c’était le chaos dans le trafic ferroviaire en Suisse romande, une panne en gare de Renens (VD) ayant provoqué de fortes perturbations. Mais un peu plus à l’est, en Valais, une famille était aux anges. Partis sur un coup de tête mardi à Venise (It), une femme, son fils et sa belle-fille ont eu droit, au retour, à une halte exceptionnelle vers 23h. «Notre train avait pris pas mal de retard, au moins 45 minutes, à la douane de Domodossola (It). Comme nous avions perdu notre correspondance, nous avons demandé au contrôleur quelle était la meilleure option pour nous rendre à Vernayaz. Après avoir consulté la mécanicienne, il nous a répondu que le train allait s’arrêter pour qu’on puisse descendre. J’ai été déçue en bien», glisse la maman, en bonne Vaudoise.

Cette dernière et le couple ont ainsi bénéficié d’un train direct Venise-Vernayaz. «Ce voyage aura été une véritable succession de coups de bol. À l’aller, notre train avait déjà du retard et, normalement, nous aurions dû rater notre correspondance à Sion. Mais le deuxième train étant aussi en retard, nous avons juste eu le temps de changer de quai. À Venise, nous avons eu du soleil, ce qui n’est pas gagné au mois de novembre. Et, pour finir, ce geste des CFF restera comme la cerise sur le gâteau», poursuit cette femme. À noter qu’un autre passager, qui n’avait rien à voir dans l’histoire, à lui aussi profité de cette aubaine pour descendre à Vernayaz.

Les CFF confirment cet arrêt à la demande. «C’est rare qu’on puisse arrêter un eurocity dans une petite gare régionale. D’habitude, ça provoque des répercussions sur le reste du trafic. Mais, au vu du retard déjà pris par le train et les problèmes dans le reste de la Suisse romande, cette halte a été exceptionnellement possible. Quand on peut, on le fait volontiers, c’est plus pratique pour les clients», commente le porte-parole des CFF Frédéric Révaz. Parmi d’autres exemples, une étudiante, stressée à cause d’un examen, s’était trompée de train en 2020. Afin de lui permettre de prendre une correspondance, il s’était finalement arrêté dans une gare où normalement il ne fait pas halte. La jeune femme était finalement arrivée à l’heure à son examen.