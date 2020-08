Coronavirus Vent de colère contre le confinement au Xinjiang

Pékin continue de soumettre à d’importantes restrictions cette région sensible où vivent les Ouïghours. La population commence à se rebeller.

Des habitants du Xinjiang ont fustigé les drastiques mesures de confinement imposées après un rebond des contaminations au Covid-19, un rare signe de défiance dans cette région sensible de Chine où vit la minorité musulmane ouïghoure.

Le rebond épidémique y a contaminé plus de 900 personnes. Mais aucun nouveau cas n’est à déplorer depuis huit jours, selon les autorités, qui assuraient au début du mois avoir «efficacement endigué» la contagion.

Confinement obligatoire

Les habitants du Xinjiang restent cependant soumis à d’importantes restrictions, notamment un confinement obligatoire, et certains ont laissé éclater ces derniers jours leur colère sur les réseaux sociaux, malgré la censure.

«Pourquoi faut-il verrouiller tout le Xinjiang?» pestait un internaute sur la plateforme Weibo, faisant remarquer que toute la région -- grande comme trois fois la France métropolitaine -- n’était pas touchée par des cas de Covid-19. «J’ai fait trois tests (…) mais on ne me laisse toujours pas quitter ma résidence», s’indignait un autre internaute sur un forum en ligne du Quotidien du Peuple. Des travailleurs migrants bloqués, des étudiants, des hommes d’affaires et des touristes se sont également plaints de ne pas pouvoir quitter le Xinjiang.