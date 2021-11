Kungs fait souffler un vent de fraîcheur

Le DJ toulonnais opère un retour fracassant, six ans après son premier album. D’abord avec «Never Going Home», qui s’est imposé comme un incontournable de l’été 2021. Ce morceau est d’ailleurs toujours parmi les 30 titres les plus écoutés de Suisse sur Spotify. Kungs, qui avait donné dans la tech underground fin 2019, vient de lâcher «Lipstick». Tout comme «Never Going Home», ce titre a été coproduit par Martin Solveig, figure de la musique électronique française.