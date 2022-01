Vent de fronde chez les reines de beauté en France

Miss France : Vent de fronde chez les reines de beauté

Certaines candidates à Miss France se plaignent d’avoir reçu un salaire minimum pour un maximum d’heures de travail.

«On a été payées 84 euros par jour, soit 252 euros en tout. C’est vraiment symbolique», a confié une participante au «Parisien». Les Miss de chaque région n’ont été salariées que pour la cérémonie et pour les deux jours de répétitions la précédant. Pour le voyage préparatoire, une semaine à La Réunion, elles n’ont rien touché. «On devrait déjà avoir un contrat de travail dès ce moment-là. On y enregistre plein de séquences pour l’émission, et on enchaîne les séances photos, de 6 à 22 h. C’est rare qu’on puisse flâner sur la plage», a pesté une sélectionnée. «On se disait entre filles qu’on devrait être payées du premier au dernier jour parce que sans nous, il n’y aurait pas de show», a renchéri une autre. Un point de vue que ne partage pas Léna Massinger, Miss Champagne-Ardenne: «On ne s’inscrit pas à Miss France pour l’argent. Entre un iPad et des robes, on a été couvertes de cadeaux. On est même passées au «13 heures» de TF1. À 20 ans, c’est dingue.»