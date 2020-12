«Dans la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus, la Confédération doit limiter l’imposition de nouvelles mesures plus strictes aux cantons dont la situation épidémiologique se dégrade de façon préoccupante.» La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS) du Conseil national a adressé jeudi une lettre au Conseil fédéral pour lui faire part de son opposition aux mesures annoncées mardi soir par Simonetta Sommaruga et Alain Berset.

La CSSS s’oppose à ce que «les restaurants, les bars et les clubs ainsi que les magasins doivent fermer à 19 heures et qu’ils doivent rester fermés les dimanches et jours fériés». Elle propose que les restaurants puissent ouvrir jusqu’à 22 heures et que les journées des 25 et 26 décembre, ainsi que le 1er janvier ne soient pas frappées de fermetures, qui seraient préjudiciables aux commerces.