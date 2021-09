Cinéma - Vent féministe à la Mostra de Venise

«Down with the king» couronné à Deauville

Le Festival du cinéma américain de Deauville a récompensé, samedi, un film avec la star du hip-hop américain Freddie Gibbs, après une 47e édition marquée par le retour des Américains et des salles couvent combles. «Down with the king», un film du Français Diego Ongaro, qui remporte le Grand Prix, raconte l’histoire d’un célèbre rappeur qui se découvre un goût inattendu pour la vie de fermier. Tourné dans le Massachusetts, ce long métrage avait été présenté en juillet à Cannes. Le film joue avec humour sur le gouffre entre le bling-bling du rap et l’âpreté de la campagne – ramener des cochons dans un survêtement et des baskets immaculés n’est pas simple – et bouscule avec férocité les clichés de la culture hip-hop: l’argent roi, le virilisme envahissant, les textes pleins de poncifs (crack, ghetto et AK47).