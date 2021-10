Suisse – Vent, précipitations, froid: le changement de temps s'annonce brutal

Ce week-end et le début de la semaine prochaine seront marqués consécutivement par du foehn, des intempéries et une baisse de la limite pluie-neige en raison de l’arrivée d’un front froid.

MétéoSuisse

Un vaste couloir dépressionnaire nous amènera en cette fin de semaine un épisode de foehn. Le mercure devrait ainsi grimper par endroits jusqu’à 20 degrés, écrit Météonews dans un communiqué.

Ce vent chaud sera suivi, dès samedi et jusqu’à lundi au moins, par plusieurs perturbations. C’est ce qu’annonce pour sa part MétéoSuisse sur son blog. Et d’ajouter: «La baisse de la limite pluie-neige associée au passage du front froid entre dimanche et lundi amènera un peu de neige jusqu’en moyenne montagne.» D’après Météonews la limite des chutes de neige s’abaissera à 1500 mètres. MétéoSuisse nuance néanmoins: «Comme le gros des précipitations tombera avec une limite pluie-neige en-dessus de 2000 mètres, seulement peu de neige est attendu en dessous de 2000 mètres.»

Sur les animations ci-dessus, on voit que les précipitations s’étendront sur toute la Suisse et que le Tessin, les Alpes valaisannes et le Jura vaudois seront les régions les plus touchées. Selon les météorologues, il est très probable que les régions citées plus haut reçoivent plus de 50 mm sur ces trois jours.