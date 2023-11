Enchères d’art: Un Monet vendu 74 millions de dollars à New York

Christie’s, propriété de la holding Artémis du milliardaire français François Pinault, et sa concurrente Sotheby’s, qui appartient au milliardaire franco-israélien Patrick Drahi, sont en pleine saison de ventes aux enchères d’automne, du 7 au 15 novembre. Les deux maisons espèrent battre des records et dégager des milliards de dollars.

Sotheby’s, qui avait vendu mercredi soir un Picasso («Femme à la montre» – 1932) pour 139 millions de dollars – seconde œuvre la plus chère pour le maître espagnol mort en 1973 –, en est déjà à plus de 400 millions de dollars (361 millions de francs) de ventes aux enchères cette semaine. Christie’s en est à 748 millions, dont 640 rien que jeudi soir.

Un Cézanne à Baden

D’autres records individuels ont été battus jeudi soir: l’œuvre du peintre expressionniste américain du XXe siècle Richard Diebenkornn, «Recollections of a Visit to Leningrad», a été vendue 46 millions de dollars et «Untitled», de sa compatriote Joan Mitchell, est parti pour 29 millions.

Dans un contexte de crises internationales, les maisons d’enchères Sotheby’s et Christie’s se réjouissent d’un marché de l’art et du luxe à la santé insolente, tiré par la Chine et l’Asie, et «sans indication» de ralentissement après un cru 2022 exceptionnel, à plus de 16 milliards de dollars de ventes cumulées.